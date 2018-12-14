- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع هل ينضم البرازيلي "ليما" لـ"النصر" في الشتوية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير فضائية إماراتية عبر برنامج ملاعبنا على قناة الشارقة عن أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض على إدارة النصر، اللاعب البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي الحالي.
وسبق وأن فاوضت إدارة النصر، نظيرتها في الوصل لضم اللاعب في فترتي الانتقالات السابقتين لكنها اصطدمت بالمبالغة المالية من قبل إدارة النادي الإماراتي.
وبحسب ما جاء في البرنامج الإماراتي فإن إدارة الوصل طلبت نحو 1000 مليون ريال وقتها بيد أن عرض النصر لم يصل لنصف هذا المبلغ.
الجدير بالذكر أن اللاعب يقدم حالياً مستويات أقل مما هو معروف عنه مما عرّضه لهجوم من قبل جماهير النادي الإماراتي علماً بأن اللاعب الموسم الماضي كان ثالث هدافي الدوري هناك.
هل ينضم البرازيلي "ليما" لـ"النصر" في الشتوية؟محمد السيّد الخليج 365 2018-12-14
كشفت تقارير فضائية إماراتية عبر برنامج ملاعبنا على قناة الشارقة عن أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض على إدارة النصر، اللاعب البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي الحالي.
وسبق وأن فاوضت إدارة النصر، نظيرتها في الوصل لضم اللاعب في فترتي الانتقالات السابقتين لكنها اصطدمت بالمبالغة المالية من قبل إدارة النادي الإماراتي.
وبحسب ما جاء في البرنامج الإماراتي فإن إدارة الوصل طلبت نحو 1000 مليون ريال وقتها بيد أن عرض النصر لم يصل لنصف هذا المبلغ.
الجدير بالذكر أن اللاعب يقدم حالياً مستويات أقل مما هو معروف عنه مما عرّضه لهجوم من قبل جماهير النادي الإماراتي علماً بأن اللاعب الموسم الماضي كان ثالث هدافي الدوري هناك.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
11:39 PM
كشفت تقارير فضائية إماراتية عبر برنامج ملاعبنا على قناة الشارقة عن أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض على إدارة النصر، اللاعب البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي الحالي.
وسبق وأن فاوضت إدارة النصر، نظيرتها في الوصل لضم اللاعب في فترتي الانتقالات السابقتين لكنها اصطدمت بالمبالغة المالية من قبل إدارة النادي الإماراتي.
وبحسب ما جاء في البرنامج الإماراتي فإن إدارة الوصل طلبت نحو 1000 مليون ريال وقتها بيد أن عرض النصر لم يصل لنصف هذا المبلغ.
الجدير بالذكر أن اللاعب يقدم حالياً مستويات أقل مما هو معروف عنه مما عرّضه لهجوم من قبل جماهير النادي الإماراتي علماً بأن اللاعب الموسم الماضي كان ثالث هدافي الدوري هناك.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، هل ينضم البرازيلي "ليما" لـ"النصر" في الشتوية؟ ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم البرازيلي "ليما" لـ"النصر" في الشتوية؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .