هل ينضم البرازيلي "ليما" لـ"النصر" في الشتوية؟

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير فضائية إماراتية عبر برنامج ملاعبنا على قناة الشارقة عن أن أحد وكلاء اللاعبين قد عرض على إدارة النصر، اللاعب البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل الإماراتي الحالي.

وسبق وأن فاوضت إدارة النصر، نظيرتها في الوصل لضم اللاعب في فترتي الانتقالات السابقتين لكنها اصطدمت بالمبالغة المالية من قبل إدارة النادي الإماراتي.

وبحسب ما جاء في البرنامج الإماراتي فإن إدارة الوصل طلبت نحو 1000 مليون ريال وقتها بيد أن عرض النصر لم يصل لنصف هذا المبلغ.

الجدير بالذكر أن اللاعب يقدم حالياً مستويات أقل مما هو معروف عنه مما عرّضه لهجوم من قبل جماهير النادي الإماراتي علماً بأن اللاعب الموسم الماضي كان ثالث هدافي الدوري هناك.