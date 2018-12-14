السعودية اليوم / تونس توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي



تونس 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

وقعت تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تعاون حول تنفيذ برنامج تتعلق بضمان سيادة القانون والعدل والسلام.

ويهدف البرنامج الذي جرى توقيعه بتونس اليوم ، إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة .

ويشمل البرنامج الذي يمتد تنفيذه لمدة ثلاث سنوات بحوالي 34 مليون دولار ، عدّة مشاريع تستهدف تحسين نوعية الخدمات المسداة من قبل المحاكم وتعميم تجربة شرطة الجوار ودعم مسار إرساء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة, بالإضافة إلى دعم قدرات الشباب ومكافحة العنف ضدّ المرأة.

// انتهى //

23:15ت م

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تونس 07 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسوقعت تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تعاون حول تنفيذ برنامج تتعلق بضمان سيادة القانون والعدل والسلام.ويهدف البرنامج الذي جرى توقيعه بتونس اليوم ، إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة .ويشمل البرنامج الذي يمتد تنفيذه لمدة ثلاث سنوات بحوالي 34 مليون دولار ، عدّة مشاريع تستهدف تحسين نوعية الخدمات المسداة من قبل المحاكم وتعميم تجربة شرطة الجوار ودعم مسار إرساء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة, بالإضافة إلى دعم قدرات الشباب ومكافحة العنف ضدّ المرأة.// انتهى //23:15ت م0162

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