شكرا لقرائتكم الصندوق السيادي النرويجي يعتزم رفع استثمارته بالمملكة في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استضاف سفير المملكة لدى النرويج، عصام الثقفي، بمعية سفراء الدول العربية في أوسلو، رئيس الصندوق السيادي النرويجي على غداء عمل، حيث تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية واستثمارات الصندوق في السعودية والدول العربية.

وأكد رئيس الصندوق السيادي النرويجي أن الصندوق يرفض نداءات بعض أعضاء البرلمان في النرويج بعدم الاستثمار في السعودية، وذلك بسبب أن الصندوق يستثمر في الشركات وليس في الدول، مؤكدًا أن لدى الصندوق مكتب إقليمي في إمارة دبي مسؤول عن تحليل الأسواق وإرسال الدراسات والتوصيات إلى المقر الرئيسي في النرويج فيما يخص الاستثمار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الصندوق يستثمر في أسهم 42 شركة سعودية، وذلك بأكثر من 831 مليون دولار، حيث تعد المملكة من أعلى الدول التي يستثمر فيها الصندوق السيادي النرويجي في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف أن الصندوق يعتزم رفع استثماراته في السعودية في عام 2019، نظرًا لما يشهده اقتصاد المملكة من نمو مرتفع.

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