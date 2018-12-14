شكرا لقرائتكم عمرو دياب يُشعل #فعاليات_فورملا_الدرعيه بحفل تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يقيم المطرب المصري عمرو دياب لأول مرة حفلًا في السعودية، ضمن بطولة الفورمولا إي في الدرعية.

وفورمولا إي الدرعية يعد الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط والوطن العربي بشكل خاص، على الرغم من إقامته من قبل في مدن مثل: نيويورك وهونغ كونغ وبرلين، فيما سيقدم عمرو دياب مجموعة من أجمل أغانيه في المهرجان الكبير الذي تستضيفه المملكة بمناسبة السباق.

عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961، ويعد واحدًا من أشهر المطربين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية.

وتميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

وحصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مِنها ورلد ميوزك أورد 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط أعوام 1998 و2002 و2007 و 2014.

ويزيد العُمر الفني للفنان عمرو دياب عن 35 عامًا منذ انطلاق أول ألبوم له “يا طريق” عام 1983 حتى ألبوم “كل حياتي” عام 2018.

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