شكرا لقرائتكم #الجمارك ترد على إمكانية دخول #شجرة_الكريسماس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن السماح بدخول الشجرة المعروفة بشجرة الميلاد أو (شجرة الكريسماس) إلى أرض المملكة.

وردت الجمارك بالتأكيد على أنه يُمنع دخول شجرة الميلاد.

وفي سياق آخر، قالت الجمارك: إنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخولك أو مغادرتك البلاد إذا كنت تحمل ما قيمته 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط التالي: هنا

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