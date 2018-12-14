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انت الان تتابع السفير الروسي لدى اليمن يكشف أسباب إقامته في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - كشف فلاديمير ديدوشكين، السفير الروسي لدى اليمن، أنه يوجد حاليًا في السعودية؛ لأن أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ورئيس الجمهورية اليمنية، موجودون مؤقتًا في السعودية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السفير الروسي قوله: "في ظل هذه الأزمة تم اتخاذ قرار بإجلاء مواطنينا من اليمن لدواعٍ أمنية. وأنا موجود في السعودية. لماذا؟ لأن الحكومة اليمنية موجودة في السعودية مؤقتًا، وكذلك الرئيس، والسفير معتمد لدى الرئيس، وما دام الرئيس موجودًا في السعودية يتعين على السفير الوجود كذلك في السعودية؛ ولذلك فإنني أعمل هنا، وهنا سفراء أغلب الدول".
وأوضح ديدوشكين أن مقر السفارة الروسية في صنعاء بخير، ويمكنه بدء العمل في أي وقت. مشيرًا إلى أنه تم إجلاء الموظفين لدواعٍ أمنية، وتتولى أطراف يمنية حماية مقر السفارة، والمحافظة عليه.
السفير الروسي لدى اليمن يكشف أسباب إقامته في السعوديةخالد علي الخليج 365 2018-12-14
كشف فلاديمير ديدوشكين، السفير الروسي لدى اليمن، أنه يوجد حاليًا في السعودية؛ لأن أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ورئيس الجمهورية اليمنية، موجودون مؤقتًا في السعودية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السفير الروسي قوله: "في ظل هذه الأزمة تم اتخاذ قرار بإجلاء مواطنينا من اليمن لدواعٍ أمنية. وأنا موجود في السعودية. لماذا؟ لأن الحكومة اليمنية موجودة في السعودية مؤقتًا، وكذلك الرئيس، والسفير معتمد لدى الرئيس، وما دام الرئيس موجودًا في السعودية يتعين على السفير الوجود كذلك في السعودية؛ ولذلك فإنني أعمل هنا، وهنا سفراء أغلب الدول".
وأوضح ديدوشكين أن مقر السفارة الروسية في صنعاء بخير، ويمكنه بدء العمل في أي وقت. مشيرًا إلى أنه تم إجلاء الموظفين لدواعٍ أمنية، وتتولى أطراف يمنية حماية مقر السفارة، والمحافظة عليه.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
10:37 PM
كشف فلاديمير ديدوشكين، السفير الروسي لدى اليمن، أنه يوجد حاليًا في السعودية؛ لأن أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية، ورئيس الجمهورية اليمنية، موجودون مؤقتًا في السعودية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن السفير الروسي قوله: "في ظل هذه الأزمة تم اتخاذ قرار بإجلاء مواطنينا من اليمن لدواعٍ أمنية. وأنا موجود في السعودية. لماذا؟ لأن الحكومة اليمنية موجودة في السعودية مؤقتًا، وكذلك الرئيس، والسفير معتمد لدى الرئيس، وما دام الرئيس موجودًا في السعودية يتعين على السفير الوجود كذلك في السعودية؛ ولذلك فإنني أعمل هنا، وهنا سفراء أغلب الدول".
وأوضح ديدوشكين أن مقر السفارة الروسية في صنعاء بخير، ويمكنه بدء العمل في أي وقت. مشيرًا إلى أنه تم إجلاء الموظفين لدواعٍ أمنية، وتتولى أطراف يمنية حماية مقر السفارة، والمحافظة عليه.
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المصدر : الخليج 365
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