محافظ منشآت يكرّم الفائزين بجوائز "ابتكر" في نسختها الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش ملتقى عرب نت مسار الشركات الناشئة

كرم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أفضل الابتكارات المشاركة في جائزة ومعرض "ابتكر" إحدى مبادرات "منشآت" التي تأتي في نسختها الثانية وتهدف من خلالها إلىٰ اكتشاف المبتكرين وتدعم ابتكاراتهم من خلال تحويل أفكارهم إلىٰ منتجات ريادية وتبرزهم محليّاً وعالميّاً وتخلق بيئة عمل جاذبة؛ على هامش ملتقى عرب نت مسار الشركات الناشئة.

وبذلت لجنة تحكيم جائزة "ابتكر" جهداً وفيراً تجاه الابتكارات المشاركة؛ وتكونت اللجنة من مستثمرين رياديين في السوق السعودي، وأعلنت خلال ملتقى عرب نت عن أفضل ابتكار للمبتكرة وفاء الذاود وفوزها بالمركز الأول وحصولها على مبلغ ١٥٠ ألف ريال سعودي.

أما المركز الثاني فكان من نصيب المهندس المبتكر سعيد الزهراني وحصل على مبلغ ١٠٠ ألف ريال سعودي، وفاز بالمركز الثالث الدكتور المبتكر فهد فتيني وحصل على مبلغ ٥٠ ألف ريال سعودي؛ كما كرم سعادة محافظ منشآت الحاصلة على تصويت الجمهور لأفضل ابتكار المبتكرة حنان بديدي بدرعٍ تذكاري.

الجدير بالذكر أن "منشآت" تركّز أثناء تصميم البرامج والمبادرات بما فيها مبادرة جائزة ومعرض "ابتكر" على المساهمة في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي، تجسيداً لرؤيتها بجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسيّاً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.