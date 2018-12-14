إمارة الجوف تنهي استعداداتها للمشاركة بمهرجان الجنادرية الـ 33

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أنهت إمارة منطقة الجوف استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ (33) والذي تنطلق فعالياته في العاصمة الرياض الخميس القادم الموافق١٣ من ربيع الآخر.
وتقدّم منطقة الجوف هذا العام عبر مقرها الجديد والدائم بالمهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والسياحية التي تشتهر بها المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوفد المشارك في مهرجان الجنادرية الدكتور "نواف بن ذويبان" أن القرية تستقبل زوارها بدءاً من يوم الجمعة المقبل، بعد أن شهدت القرية الانتهاء من انشاء بيتها الجديد بمتابعة تامة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لكافة أعمال الإنشاء والمشاركة والعروض وما سيقدّم للزوار من برامج وفعاليات تليق بالمنطقة.
ورفع "الذويبان" خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة باسم أهالي منطقة الجوف، على هذا الإنجاز الذي يتطلع له الجميع منذ خمسة وثلاثين عاماً وتحقق على يد سموه.
إمارة الجوف تنهي استعداداتها للمشاركة بمهرجان الجنادرية الـ 33عبدالرحمن العازمي الخليج 365 2018-12-14
أنهت إمارة منطقة الجوف استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ (33) والذي تنطلق فعالياته في العاصمة الرياض الخميس القادم الموافق١٣ من ربيع الآخر.
وتقدّم منطقة الجوف هذا العام عبر مقرها الجديد والدائم بالمهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والسياحية التي تشتهر بها المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوفد المشارك في مهرجان الجنادرية الدكتور "نواف بن ذويبان" أن القرية تستقبل زوارها بدءاً من يوم الجمعة المقبل، بعد أن شهدت القرية الانتهاء من انشاء بيتها الجديد بمتابعة تامة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لكافة أعمال الإنشاء والمشاركة والعروض وما سيقدّم للزوار من برامج وفعاليات تليق بالمنطقة.
ورفع "الذويبان" خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة باسم أهالي منطقة الجوف، على هذا الإنجاز الذي يتطلع له الجميع منذ خمسة وثلاثين عاماً وتحقق على يد سموه.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
10:36 PM
تقدم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والسياحية بمقرها الجديد
أنهت إمارة منطقة الجوف استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ (33) والذي تنطلق فعالياته في العاصمة الرياض الخميس القادم الموافق١٣ من ربيع الآخر.
وتقدّم منطقة الجوف هذا العام عبر مقرها الجديد والدائم بالمهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والسياحية التي تشتهر بها المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوفد المشارك في مهرجان الجنادرية الدكتور "نواف بن ذويبان" أن القرية تستقبل زوارها بدءاً من يوم الجمعة المقبل، بعد أن شهدت القرية الانتهاء من انشاء بيتها الجديد بمتابعة تامة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لكافة أعمال الإنشاء والمشاركة والعروض وما سيقدّم للزوار من برامج وفعاليات تليق بالمنطقة.
ورفع "الذويبان" خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة باسم أهالي منطقة الجوف، على هذا الإنجاز الذي يتطلع له الجميع منذ خمسة وثلاثين عاماً وتحقق على يد سموه.
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المصدر : الخليج 365
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