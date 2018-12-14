وزيرا الخارجية في السعودية والإمارات يزوران "الفورمولا إي"

محمد بن مسعود - الدمام - زار عادل الجبير وزير الخارجية، يرافقه الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الفورمولا إي التي تحتضنها الدرعية خلال الفترة من 13-15 ديسمبر.

وتواصلت فعاليات المهرجان الكبير اليوم مع انطلاق الجيل الثاني من سيارات الفورمولا إي Gen 2 في الجولة المؤهلة الأولى التي أُقيمت بين الساعة الـ2:30 والـ3 بعد الظهر للمرة الأولى في التاريخ ضمن مسار الدرعية.

وتحتضن السعودية الحدث الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في حدث رياضي وموسيقي عالمي ضخم على أرض الدرعية التاريخية، بحضور ما يقرب من 40 ألف متفرج من مختلف الجنسيات، سيكون بإمكانهم مشاهدة سباق السيارات الكهربائية "الفورمولا إي" لأول مرة في الشرق الأوسط.