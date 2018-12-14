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انت الان تتابع أزمة أرضية ملعب الملز تطل من جديد .. "حمدالله": لا تساعد على لعب كرة القدم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أطلت أزمة أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز برأسها من جديد, عندما وصفها الرجل الأول لمباراة النصر والرائد المغربي "عبدالرزاق حمدالله" بأنها لا تساعد على لعب كرة القدم.
وجاء حديث اللاعب عبر "دوري بلس" متذمرا، على الرغم من تحقيقه 4 أهداف مكرما بها مرمى الضيف ، وفاز بالمهر التحفيزي وهي كرة المباراة جراء تسجيلة "سوبر هاتريك" كأول لاعب هذا الموسم يحصل على شرف السبق.
وفي ذات السياق غرد رئيس النصر سعود آل سويلم منتقدا الأرضية، وكتب: "الحمد لله على خروج نجومنا سالمين من أرضية الملعب".
يذكر أن أرضية ملعب الملز تسببت في إصابة المحترف الإماراتي في صفوف الهلال "عموري" ، واشتكى منها المدربون ورؤساء الأندية والجمهور الرياضي.
أزمة أرضية ملعب الملز تطل من جديد .. "حمدالله": لا تساعد على لعب كرة القدم!عيسى الحربي الخليج 365 2018-12-14
أطلت أزمة أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز برأسها من جديد, عندما وصفها الرجل الأول لمباراة النصر والرائد المغربي "عبدالرزاق حمدالله" بأنها لا تساعد على لعب كرة القدم.
وجاء حديث اللاعب عبر "دوري بلس" متذمرا، على الرغم من تحقيقه 4 أهداف مكرما بها مرمى الضيف ، وفاز بالمهر التحفيزي وهي كرة المباراة جراء تسجيلة "سوبر هاتريك" كأول لاعب هذا الموسم يحصل على شرف السبق.
وفي ذات السياق غرد رئيس النصر سعود آل سويلم منتقدا الأرضية، وكتب: "الحمد لله على خروج نجومنا سالمين من أرضية الملعب".
يذكر أن أرضية ملعب الملز تسببت في إصابة المحترف الإماراتي في صفوف الهلال "عموري" ، واشتكى منها المدربون ورؤساء الأندية والجمهور الرياضي.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
10:17 PM
أصابت اللاعبين واشتكى منها المدربون والرؤساء والجمهور
أطلت أزمة أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز برأسها من جديد, عندما وصفها الرجل الأول لمباراة النصر والرائد المغربي "عبدالرزاق حمدالله" بأنها لا تساعد على لعب كرة القدم.
وجاء حديث اللاعب عبر "دوري بلس" متذمرا، على الرغم من تحقيقه 4 أهداف مكرما بها مرمى الضيف ، وفاز بالمهر التحفيزي وهي كرة المباراة جراء تسجيلة "سوبر هاتريك" كأول لاعب هذا الموسم يحصل على شرف السبق.
وفي ذات السياق غرد رئيس النصر سعود آل سويلم منتقدا الأرضية، وكتب: "الحمد لله على خروج نجومنا سالمين من أرضية الملعب".
يذكر أن أرضية ملعب الملز تسببت في إصابة المحترف الإماراتي في صفوف الهلال "عموري" ، واشتكى منها المدربون ورؤساء الأندية والجمهور الرياضي.
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المصدر : الخليج 365
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