أزمة أرضية ملعب الملز تطل من جديد .. "حمدالله": لا تساعد على لعب كرة القدم!

محمد بن مسعود - الدمام - أصابت اللاعبين واشتكى منها المدربون والرؤساء والجمهور

أطلت أزمة أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز برأسها من جديد, عندما وصفها الرجل الأول لمباراة النصر والرائد المغربي "عبدالرزاق حمدالله" بأنها لا تساعد على لعب كرة القدم.

وجاء حديث اللاعب عبر "دوري بلس" متذمرا، على الرغم من تحقيقه 4 أهداف مكرما بها مرمى الضيف ، وفاز بالمهر التحفيزي وهي كرة المباراة جراء تسجيلة "سوبر هاتريك" كأول لاعب هذا الموسم يحصل على شرف السبق.

وفي ذات السياق غرد رئيس النصر سعود آل سويلم منتقدا الأرضية، وكتب: "الحمد لله على خروج نجومنا سالمين من أرضية الملعب".

يذكر أن أرضية ملعب الملز تسببت في إصابة المحترف الإماراتي في صفوف الهلال "عموري" ، واشتكى منها المدربون ورؤساء الأندية والجمهور الرياضي.