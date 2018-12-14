182 يومًا بالحديدة.. هنا أبرز قتلى وخسائر الحوثي ومصير المليشيات

محمد بن مسعود - الدمام - تهاوت صفوفهم وتقهقروا أمام القوات الشرعية المدعومة من "التحالف"

مرَّت 182 يومًا منذ الإعلان الرسمي من قِبل الحكومة اليمنية الخاص بتحرير ميناء ومدينة الحديدة، وبان من خلال ذلك تهاوي صفوف الحوثيين، وتقهقرهم أمام القوات الشرعية المدعومة من التحالف.

وخلال هذه الفترة شهدت المليشيات الحوثية انهيارات وسقطات، هزت صفوفها، وتلقت الهزائم تلو الهزائم في معارك متفرقة على الرغم من أن المدة المنقضية لم تكن كلها هجمات بل شهدت توقفًا من قِبل القوات الشرعية بعض الوقت من أجل سلامة المدنيين في مواقع محددة.

أبرز الجبهات

وكانت من أبرز الجبهات التي اندلعت في الحديدة جبهة الميناء وجبهة المطار والتحيتا وبيت الفقيه والدريهمي والزيدية وزبيد، التي تلتها جبهات مداخل مدينة الحديدة.. ولم تستغرق القوات وقتًا طويلاً قبل أن تتمكن من تحرير معظم هذه المناطق، وتنتشر في مناطق ومديريات الحديدة القريبة من مدينة الحديدة.

خسائر الحوثي

ووفقًا للمعلومات حول أرقام قتلى الحوثيين في الحديدة خلال الـ182 يومًا الماضية، فقد تجاوز عددهم تقديريًّا أكثر من 600 قتيل في مختلف الجبهات؛ وهو ما يكشف عن هشاشتها، وعدم مقدرتها على الصمود أمام قوات الشرعية والتحالف؛ لتحاول الهروب من الاستسلام والفرار من أرض المعركة عبر تغليفها بـ"مشاورات السويد".

أبرز قتلى الحوثي

خسرت مليشيات الحوثي رقمًا كبيرًا من قياداتها إلى جانب مرتزقتها الذين قُتلوا. ومن بين القيادات قائد جيش الحوثي في الحديدة والمتحدث العسكري باسم الحوثيين في الحديدة وقائد قوات التدخل السريع في الحديدة وقائد النخبة الحوثي، وكذلك مقتل قائد عمليات الحوثيين في التحيتا، ومقتل قائد اللواء 190 بغارة لطيران الأباتشي، ومقتل قائد الصواريخ الحوثي في الحديدة، ومقتل مبخوت سلامة أثناء قيادته مجموعة من المرتزقة في الحديدة، وغيرهم الكثير من القيادات التي لقيت مصرعها في الحديدة، إضافة إلى اعتقال قيادات بارزة من صفوف مليشيات الحوثي.

مصير الحوثي

توقَّع مراقبون أن تنحدر قوى مليشيا الحوثي خلال الفترة القادمة، وقد اتضح ذلك في أقرب وقت نظير انتزاع 3 موانئ في الحديدة من المليشيات باتفاق مشاورات السويد، وهي الموانئ التي كانت تنفذ منها المهربات الإيرانية باتجاه المليشيات الحوثية التي تدعمها بهدف مواجهة القوات الشرعية وقوات التحالف في أغلب جبهات اليمن.