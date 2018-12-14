أبناء الوطن يحصدون إنجازات عالمية في المسابقات الذهنية بماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - احتلوا مراكز الصدارة بين 9 آلاف مشترك يمثلون 83 دولة

فاز عدد من السعوديين في المسابقة العلمية والعالمية للحساب الذهني "اليوسي ماس" التي أقيمت في العاصمة كوالالمبور بماليزيا بتاريخ 9 ديسمبر، بمشاركة ٧٥ مشتركاً من أبناء الوطن ٢٥ منهم من مدينة مكة المكرمة.

وحصل الطالب سعود الأحمدي من مكة على كأس الشامبيون، فيما حصل الطالب عماد العمودي من مكة على المركز الأول.

وحصل على المركز الثاني عدد من الطلبة في عدة مستويات وفئات وهم: خالد عقيل، لين فطاني، معاذ العمودي، عبدالله فادي، أنس فادي، لبا سعيد آدم، نوران سعيد آدم، لؤي عقيل، جنىٰ فتحي، حسن الأمين.

وأوضحت وفاء عبدالرحمن مشرفة برنامج (اليوسي ماس) أن هذا الحدث الدولي كان بمنافسة بين تسعة آلاف مشترك من ٨٣ دولة، وتعتمد آلية المسابقة على حل ٢٠٠ مسألة حسابية خلال ٨ دقائق، مضيفة بأن التميز والنجاح ليس بغريب على أبناء هذا الوطن.

وقد تم استقبال الطلاب والطالبات في منزل سعادة سفير خادم الحرمين في ماليزيا، السفير محمود حسين قطان.