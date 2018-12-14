- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع النجم الإنجليزي "واين روني" يحط رحاله بالدرعية ويتجول في مهرجان "فورميلا إي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حط نجم كرة القدم الإنجليزية الشهير واين روني رحاله بالرياض مساء اليوم الجمعة، ملبيا دعوة الحضور للمهرجان العالمي الذي يقام هذه الفترة "الفورميلا إي" وتحتضنه الدرعية المدينة التاريخية هذه الفترة.
وقام بجولة على المهرجان برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيسمجلس إدارة الهيئة للرياضة.
يذكر أن المهرجان بدأ أمس الخميس ويستمر لثلاثة أيام 13-15 ديسمبر، ويضم عدداً من الفعاليات المصاحبة؛ كفعاليات التجربة التراثية وألعاب المحاكاة الإلكترونية، وغيرها من الفعاليات التي لاقت استحسان رواد المهرجان العالمي، وسبق للمملكة أن استقطبت عدداً من نجوم الكرة العالمية مثل روبرتو كارلوس وريفالدو والظاهرة رونالدو وفيجو، وغيرهم من نجوم المستديرة التاريخيين؛ للترويج لوجه المملكة الجديد على الصعيد الرياضي. وتأتيهذه الخطوات في إطار خطة طموحة أهم مكاسبها جلب المستثمر الأجنبي وبلوغ الرياضة السعودية لآفاق أرحب مما كانت عليه.
النجم الإنجليزي "واين روني" يحط رحاله بالدرعية ويتجول في مهرجان "فورميلا إي"عبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-14
حط نجم كرة القدم الإنجليزية الشهير واين روني رحاله بالرياض مساء اليوم الجمعة، ملبيا دعوة الحضور للمهرجان العالمي الذي يقام هذه الفترة "الفورميلا إي" وتحتضنه الدرعية المدينة التاريخية هذه الفترة.
وقام بجولة على المهرجان برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيسمجلس إدارة الهيئة للرياضة.
يذكر أن المهرجان بدأ أمس الخميس ويستمر لثلاثة أيام 13-15 ديسمبر، ويضم عدداً من الفعاليات المصاحبة؛ كفعاليات التجربة التراثية وألعاب المحاكاة الإلكترونية، وغيرها من الفعاليات التي لاقت استحسان رواد المهرجان العالمي، وسبق للمملكة أن استقطبت عدداً من نجوم الكرة العالمية مثل روبرتو كارلوس وريفالدو والظاهرة رونالدو وفيجو، وغيرهم من نجوم المستديرة التاريخيين؛ للترويج لوجه المملكة الجديد على الصعيد الرياضي. وتأتيهذه الخطوات في إطار خطة طموحة أهم مكاسبها جلب المستثمر الأجنبي وبلوغ الرياضة السعودية لآفاق أرحب مما كانت عليه.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
09:45 PM
برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
حط نجم كرة القدم الإنجليزية الشهير واين روني رحاله بالرياض مساء اليوم الجمعة، ملبيا دعوة الحضور للمهرجان العالمي الذي يقام هذه الفترة "الفورميلا إي" وتحتضنه الدرعية المدينة التاريخية هذه الفترة.
وقام بجولة على المهرجان برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيسمجلس إدارة الهيئة للرياضة.
يذكر أن المهرجان بدأ أمس الخميس ويستمر لثلاثة أيام 13-15 ديسمبر، ويضم عدداً من الفعاليات المصاحبة؛ كفعاليات التجربة التراثية وألعاب المحاكاة الإلكترونية، وغيرها من الفعاليات التي لاقت استحسان رواد المهرجان العالمي، وسبق للمملكة أن استقطبت عدداً من نجوم الكرة العالمية مثل روبرتو كارلوس وريفالدو والظاهرة رونالدو وفيجو، وغيرهم من نجوم المستديرة التاريخيين؛ للترويج لوجه المملكة الجديد على الصعيد الرياضي. وتأتيهذه الخطوات في إطار خطة طموحة أهم مكاسبها جلب المستثمر الأجنبي وبلوغ الرياضة السعودية لآفاق أرحب مما كانت عليه.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، النجم الإنجليزي "واين روني" يحط رحاله بالدرعية ويتجول في مهرجان "فورميلا إي" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الإنجليزي "واين روني" يحط رحاله بالدرعية ويتجول في مهرجان "فورميلا إي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .