النجم الإنجليزي "واين روني" يحط رحاله بالدرعية ويتجول في مهرجان "فورميلا إي"

محمد بن مسعود - الدمام - برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

حط نجم كرة القدم الإنجليزية الشهير واين روني رحاله بالرياض مساء اليوم الجمعة، ملبيا دعوة الحضور للمهرجان العالمي الذي يقام هذه الفترة "الفورميلا إي" وتحتضنه الدرعية المدينة التاريخية هذه الفترة.

وقام بجولة على المهرجان برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيسمجلس إدارة الهيئة للرياضة.

يذكر أن المهرجان بدأ أمس الخميس ويستمر لثلاثة أيام 13-15 ديسمبر، ويضم عدداً من الفعاليات المصاحبة؛ كفعاليات التجربة التراثية وألعاب المحاكاة الإلكترونية، وغيرها من الفعاليات التي لاقت استحسان رواد المهرجان العالمي، وسبق للمملكة أن استقطبت عدداً من نجوم الكرة العالمية مثل روبرتو كارلوس وريفالدو والظاهرة رونالدو وفيجو، وغيرهم من نجوم المستديرة التاريخيين؛ للترويج لوجه المملكة الجديد على الصعيد الرياضي. وتأتيهذه الخطوات في إطار خطة طموحة أهم مكاسبها جلب المستثمر الأجنبي وبلوغ الرياضة السعودية لآفاق أرحب مما كانت عليه.