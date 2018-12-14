- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
انت الان تتابع شاهد .. أكثر من 500 شاب وشابة ينظفون ممشى حي الأجواد بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اختتمت المبادرة الخامسة لفريق "لعيون جدة" بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة يمثلون (40) فريقاً تطوعياً لنظافة ممشى حي الأجواد، وذلك بإشراف وزارة الصحة مركز صحي شرق الخط السريع، وذلك ضِمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وفي هذا الإطار نوه مشرف فريق "لعيون جدة"، المهندس هتان بن هاشم حمودة، بدور مركز صحي شرق الخط السريع والفرق التطوعية وجهودها في الرفع من مستوى وعي الحفاظ على المنتزهات والبيئة تحت شعار "بيئتي مرآتي تعكس صورتي ".
من جهته قال نائب فريق لعيون جدة المهندس نايف الصبحي إن هذه الحملة التي تجد الاهتمام من شباب جدة ومتطوعيها؛ هي محاولة للحد من التلوث وتدمير البيئة اللذين يهددان مستقبل السكان، وكذلك لفت الانتباه إلى مشاكل البيئة من التلوث ومحاولة معالجتها، بالإضافة إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بنظافة مناطقها وحمايتها".
فيما أشار أحد مشرفي المبادرة المهندس وسيم بوشة، إن برامج هذه الفِرَق التطوعية تُلامس احتياج المجتمع؛ مثمناً تعاون الجهات المسؤولة في إنجاح هذه البرامج، ومقدماً شكره للشباب المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية التي تكاتفت يداً بيد لمملكة أجمل.
وفي ذات السياق، أكدت سلطانة العمري مشرفة فريق لعيون جدة النسائي أن هذه المبادرة هي أول مشاركة للفريق النسائي تقدم رسالة للمواطنات بأن تكون النظافة سلوكاً وممارسة عملية، وتستهدف قِيَم الانتماء الوطني والمسؤولية والمبادرة الإيجابية والتعاون والتكاتف مع الآخرين؛ لتحقيق هدف عام هو تنمية مسؤولية المجتمع وحماية البيئة؛ من خلال الممارسة العملية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة النظافة والمبادئ المرتبطة بها، وتفعيل الأنشطة التطوعية في مجال نظافة البيئة، والتوعية بالنظافة العامة والإسهام في نظافة البيئة.
شاهد .. أكثر من 500 شاب وشابة ينظفون ممشى حي الأجواد بجدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-14
اختتمت المبادرة الخامسة لفريق "لعيون جدة" بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة يمثلون (40) فريقاً تطوعياً لنظافة ممشى حي الأجواد، وذلك بإشراف وزارة الصحة مركز صحي شرق الخط السريع، وذلك ضِمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وفي هذا الإطار نوه مشرف فريق "لعيون جدة"، المهندس هتان بن هاشم حمودة، بدور مركز صحي شرق الخط السريع والفرق التطوعية وجهودها في الرفع من مستوى وعي الحفاظ على المنتزهات والبيئة تحت شعار "بيئتي مرآتي تعكس صورتي ".
من جهته قال نائب فريق لعيون جدة المهندس نايف الصبحي إن هذه الحملة التي تجد الاهتمام من شباب جدة ومتطوعيها؛ هي محاولة للحد من التلوث وتدمير البيئة اللذين يهددان مستقبل السكان، وكذلك لفت الانتباه إلى مشاكل البيئة من التلوث ومحاولة معالجتها، بالإضافة إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بنظافة مناطقها وحمايتها".
فيما أشار أحد مشرفي المبادرة المهندس وسيم بوشة، إن برامج هذه الفِرَق التطوعية تُلامس احتياج المجتمع؛ مثمناً تعاون الجهات المسؤولة في إنجاح هذه البرامج، ومقدماً شكره للشباب المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية التي تكاتفت يداً بيد لمملكة أجمل.
وفي ذات السياق، أكدت سلطانة العمري مشرفة فريق لعيون جدة النسائي أن هذه المبادرة هي أول مشاركة للفريق النسائي تقدم رسالة للمواطنات بأن تكون النظافة سلوكاً وممارسة عملية، وتستهدف قِيَم الانتماء الوطني والمسؤولية والمبادرة الإيجابية والتعاون والتكاتف مع الآخرين؛ لتحقيق هدف عام هو تنمية مسؤولية المجتمع وحماية البيئة؛ من خلال الممارسة العملية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة النظافة والمبادئ المرتبطة بها، وتفعيل الأنشطة التطوعية في مجال نظافة البيئة، والتوعية بالنظافة العامة والإسهام في نظافة البيئة.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
09:28 PM
يمثلون (40) فريقاً تطوعياً.. وفريق نسائي لأول مرة
اختتمت المبادرة الخامسة لفريق "لعيون جدة" بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة يمثلون (40) فريقاً تطوعياً لنظافة ممشى حي الأجواد، وذلك بإشراف وزارة الصحة مركز صحي شرق الخط السريع، وذلك ضِمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.
وفي هذا الإطار نوه مشرف فريق "لعيون جدة"، المهندس هتان بن هاشم حمودة، بدور مركز صحي شرق الخط السريع والفرق التطوعية وجهودها في الرفع من مستوى وعي الحفاظ على المنتزهات والبيئة تحت شعار "بيئتي مرآتي تعكس صورتي ".
من جهته قال نائب فريق لعيون جدة المهندس نايف الصبحي إن هذه الحملة التي تجد الاهتمام من شباب جدة ومتطوعيها؛ هي محاولة للحد من التلوث وتدمير البيئة اللذين يهددان مستقبل السكان، وكذلك لفت الانتباه إلى مشاكل البيئة من التلوث ومحاولة معالجتها، بالإضافة إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بنظافة مناطقها وحمايتها".
فيما أشار أحد مشرفي المبادرة المهندس وسيم بوشة، إن برامج هذه الفِرَق التطوعية تُلامس احتياج المجتمع؛ مثمناً تعاون الجهات المسؤولة في إنجاح هذه البرامج، ومقدماً شكره للشباب المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية التي تكاتفت يداً بيد لمملكة أجمل.
وفي ذات السياق، أكدت سلطانة العمري مشرفة فريق لعيون جدة النسائي أن هذه المبادرة هي أول مشاركة للفريق النسائي تقدم رسالة للمواطنات بأن تكون النظافة سلوكاً وممارسة عملية، وتستهدف قِيَم الانتماء الوطني والمسؤولية والمبادرة الإيجابية والتعاون والتكاتف مع الآخرين؛ لتحقيق هدف عام هو تنمية مسؤولية المجتمع وحماية البيئة؛ من خلال الممارسة العملية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة النظافة والمبادئ المرتبطة بها، وتفعيل الأنشطة التطوعية في مجال نظافة البيئة، والتوعية بالنظافة العامة والإسهام في نظافة البيئة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، شاهد .. أكثر من 500 شاب وشابة ينظفون ممشى حي الأجواد بجدة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أكثر من 500 شاب وشابة ينظفون ممشى حي الأجواد بجدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .