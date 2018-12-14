شاهد .. أكثر من 500 شاب وشابة ينظفون ممشى حي الأجواد بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - يمثلون (40) فريقاً تطوعياً.. وفريق نسائي لأول مرة

اختتمت المبادرة الخامسة لفريق "لعيون جدة" بمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة يمثلون (40) فريقاً تطوعياً لنظافة ممشى حي الأجواد، وذلك بإشراف وزارة الصحة مركز صحي شرق الخط السريع، وذلك ضِمن فعاليات اليوم العالمي للتطوع.

وفي هذا الإطار نوه مشرف فريق "لعيون جدة"، المهندس هتان بن هاشم حمودة، بدور مركز صحي شرق الخط السريع والفرق التطوعية وجهودها في الرفع من مستوى وعي الحفاظ على المنتزهات والبيئة تحت شعار "بيئتي مرآتي تعكس صورتي ".

من جهته قال نائب فريق لعيون جدة المهندس نايف الصبحي إن هذه الحملة التي تجد الاهتمام من شباب جدة ومتطوعيها؛ هي محاولة للحد من التلوث وتدمير البيئة اللذين يهددان مستقبل السكان، وكذلك لفت الانتباه إلى مشاكل البيئة من التلوث ومحاولة معالجتها، بالإضافة إلى جذب اهتمام الرأي العام لأهمية البيئة والحفاظ عليها، وإبراز قضية البيئة كإحدى القضايا الأساسية في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بنظافة مناطقها وحمايتها".

فيما أشار أحد مشرفي المبادرة المهندس وسيم بوشة، إن برامج هذه الفِرَق التطوعية تُلامس احتياج المجتمع؛ مثمناً تعاون الجهات المسؤولة في إنجاح هذه البرامج، ومقدماً شكره للشباب المتطوعين والمتطوعات والفرق التطوعية التي تكاتفت يداً بيد لمملكة أجمل.

وفي ذات السياق، أكدت سلطانة العمري مشرفة فريق لعيون جدة النسائي أن هذه المبادرة هي أول مشاركة للفريق النسائي تقدم رسالة للمواطنات بأن تكون النظافة سلوكاً وممارسة عملية، وتستهدف قِيَم الانتماء الوطني والمسؤولية والمبادرة الإيجابية والتعاون والتكاتف مع الآخرين؛ لتحقيق هدف عام هو تنمية مسؤولية المجتمع وحماية البيئة؛ من خلال الممارسة العملية، بالإضافة إلى تعزيز قيمة النظافة والمبادئ المرتبطة بها، وتفعيل الأنشطة التطوعية في مجال نظافة البيئة، والتوعية بالنظافة العامة والإسهام في نظافة البيئة.