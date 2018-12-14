بالصور .. تقرير "الخليج 365" يحرِّك معدات "النقل" لفتح طريق بديل لـ"جذم العارضة"

محمد بن مسعود - الدمام - الغزواني أكد أن الصخرة سيتم إزالتها غدًا

تحركت معدات النقل بجازان لفتح طريق بديل لقرى الجذم الجبلية شرق محافظة العارضة، وذلك بعد ساعات من نشر تقرير عبر "الخليج 365" عن معاناة السكان منذ يوم أمس، وعدم قدرتهم على العبور بعد أن تساقطت الصخور بفعل الأمطار.

وقال مدير فرع النقل بجازان، المهندس قاسم الغزواني، لـ"الخليج 365": هناك مسار آخر يخدم المواطنين، وقد تم فتحه قبل قليل، والمعدة موجودة بالموقع، وصباح الغد سيتم إزاحة الصخرة الضخمة التي احتجزت السكان، ومنعتهم من العبور.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان أمس قد تسببت في احتجاز سكان قرى "الجذم" شرق محافظة العارضة؛ إذ تساقطت الصخور الضخمة قاطعة الطريق الوعر.

وقال السكان لـ"الخليج 365" إنهم محتجزون منذ يوم أمس بسبب الصخور، وأضافوا: كان من المفترض على فرع وزارة النقل -وهو يعلم جيدًا بوعورة الطريق، وصعوبة المنطقة، وتأثرها مع هطول الأمطار بشكل أكبر- أن يبادر بتخصيص معدات تكون بشكل دائم في الموقع.

وأوضحوا: أصبحنا غير قادرين حاليًا على الوصول بمرضانا للمستشفيات، والطريق ممتد من مركز حرس الحدود بجبل الجذم (مركز "الكفاف") إلى قرى جبل الجذم مرورًا بقرية قمرا وقرية قلة الوقر وقرية معتق العصم إلى جميع قرى جبل الجذم. وهو الخط الرئيس الرابط بين محافظة العارضة والقرى الجبلية.

وناشدوا إمارة المنطقة ووزارة النقل إنهاء معاناتهم ولو بشكل مؤقت عبر توفير معدات لفتح الطريق، وتسوية الجزء الوعر.. مبينين أن مشروع السفلتة بدأ العمل به منذ سبع سنوات، ثم انسحب المقاول بدون أسباب.

وكان السكان قد أطلقوا في الـ 30 من نوفمبر من العام الماضي نداء استغاثة لنائب وزير النقل إبان زيارته المنطقة لتفقد عدد من المشاريع لوضع حد لمعاناتهم.

وأكد فرع النقل بجازان لـ"الخليج 365" في ذلك الوقت أن طريق قرى الجذم من ضمن الطرق التي طُرحت للمناقشة على طاولة نائب الوزير غير أن الحال استمر على ما هو عليه.

جدير بالذكر أن أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وجَّه في وقت سابق بلجنة للوقوف على مشاريع بعض الطرق الجبلية شرق المنطقة.

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