السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وتصيب العشرات بالاختناق



قلقيلية 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم , مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي : إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

// انتهى //

22:27ت م

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قلقيلية 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم , مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أدى لإصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي : إن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.// انتهى //22:27ت م0157

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