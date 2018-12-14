

الباحه7ربيع الثاني1440 هـ الموافق 14ديسمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقه من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات غامد الزناد وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:03ت م

0149



الباحه7ربيع الثاني1440 هـ الموافق 14ديسمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقه من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات غامد الزناد وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:03ت م0149

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .