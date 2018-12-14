شكرا لقرائتكم صور.. الجبير وعبدالله بن زايد في جولة بـ #فعاليات_فورملا_الدرعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

اصطحب وزير الخارجية عادل الجبير، نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، في جولة على فعاليات فورمولا إي– الدرعية.

وقبل قليل، بدأ الحفل بعرض موسيقى رائعة لنجم الآر آند بي الأمريكي جيسون ديرولو، والذي قدم أنجح أغانيه على مستوى العالم بما يرتقي لانطلاق أكبر فعالية رياضية، موسيقية وترفيهية في تاريخ المملكة.

ويستمر الحماس على مسرح سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية” يوم الجمعة 14 ديسمبر، مع العرض الذي سيقدمه نجوم موسيقى الهيب-هوب ’بلاك آيد بيز‘ والنجم المصري اللامع عمرو دياب. وفي يوم الجمعة 14 ديسمبر، ستُفتح الأبواب في تمام الساعة 2 ظهرًا أمام الزوّار والضيوف من حاملي تذاكر السباق، حيث سيتاح لهم التوافد إلى مجموعةٍ من المناطق المخصصة للمشجعين والجماهير الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الترفيهيّة والثقافيّة والمطاعم والمقاهي ومراكز التجزئة، وذلك طوال فترة تنظيم سباق “فورمولا إي” في مدينة الدرعيّة التاريخيّة، في حين تبدأ الحفلات الموسيقية في الساعة 7:30 مساءً يومي الجمعة والسبت.

ولا تزال تذاكر اليوم الواحد بسعر 330 ريالًا سعوديًّا متوفرة عبر الموقع الإلكتروني: هنا بالإضافة إلى تذاكر الأيام الثلاثة، والتي تتيح للمعجبين حضور فعاليات اليومين الباقيين بما في ذلك الحفلات الموسيقية لحاملي تذاكر فورمولا إي.

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