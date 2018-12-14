شكرا لقرائتكم #المرور : 4 أشياء يجب التأكد منها لسلامة إطارات المركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد المرور السعودي على ضرورة التأكد من سلامة إطارات المركبة؛ لأن هذا يجنبها الانفجار المفاجئ الذي قد يؤدي للوقوع بالحوادث المرورية.

وأوضح المرور أنه يجب الحرص على سلامة إطارات المركبة، وذلك بالتأكد من سلامة الإطار الاحتياطي، وضغط الهواء المناسب بجميع الإطارات، وأيضًا سلامة وزن الإطارات، وأخيرًا ترصيص الإطارات بشكل جيد.

فيديو.. حقنة قاتلة تنهي حياة مواطنة داخل مستشفى بـ #الخرج



فيفا يوبخ قطر: نقل مباريات كأس العالم ليس اختصاصكم



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.