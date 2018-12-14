شكرا لقرائتكم بعد الهدنة.. اشتباكات بين الشرعية وميليشيا الحوثي في #الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان، أن اشتباكات وقعت في الضواحي الشرقية للحديدة بعد اتفاق الهدنة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن نتائج المفاوضات اليمنية التي احتضنتها السويد، بحضور وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين.

واعتبر غريفيث أن انسحاب المسلحين من ميناء الحديدة يمثل الخطوة الأولى لحل الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأوضح غريفيث في إحاطته أن مدينة الحديدة كانت محطة تركيز خلال مفاوضات السويد، لأنها “شريان الحياة للعمل الإنساني الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين”.

وبشأن معارك الحديدة، قال غريفيث: إن الطرفين اتفقا على إنهاء المعارك في المدينة الساحلية، لافتًا إلى أن “انسحابًا تدريجيًّا من ميناء ومدينة الحديدة سيحدث قريبًا”.

وأكد المسؤول الدولي أن الأمم المتحدة “ستقوم بعمل ريادي في الحديدة، وستراقب عمليات التفتيش في مينائها”.

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