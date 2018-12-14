شكرا لقرائتكم ابن عم المتوفاة في حادث طالبات المحاني يكشف تفاصيل صادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف

كشف زاحم العتيبي، شقيق إحدى المصابات وابن عم المتوفاة في حادث طالبات مركز المحاني، أن الهلال الأحمر رفض التحرك بالمصابات لإسعافهن برغم وجود 4 سيارات إسعاف، بدعوى أن هناك مصابة متبقية؛ مما أدى إلى وفاة إحدى الحالات.

وأضاف زاحم العتيبي في تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أنه “لم نرَ أي مسؤول من التعليم أو من جامعة الطائف قام بالاتصال أو السؤال أو الزيارة للطالبات، ووصلني أن جامعة الطائف تقول إنه لا توجد متوفيات بالحادث!”.

وقال: “تواصلت مع أحد المسؤولين بالهلال الأحمر بخصوص أن الموضوع يحتاج إلى إسعاف جوي، ولكن لم يرد على رسائلي أو على اتصالاتي”.

كما وجه شقيق إحدى المصابات وابن عم المتوفاة رسائل إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالنظر في وضع فلذات أكبادنا من البنات، وتوفير فرع من جامعة الطائف بمنطقة المحاني شمال الطائف، وأخرى لوزير النقل بالنظر في وضع هذا الطريق المأساوي والكارثي.

ووقع حادث تصادم بين مركبة كانت تُقل عددًا من الطالبات الجامعيات على طريق عشيرة شمال محافظة الطائف قبل يومين أدى إلى إصابة عدد منهن والسائق، ووفاة طالبة وسائق المركبة الأخرى.

وشهد طريق عشيرة شمال محافظة الطائف حادث التصادم بين مركبة من نوع “فان” بها عدد من طالبات الجامعة، والقادمات من مركز المحاني باتجاه الجامعة بالطائف، بمركبة أخرى.

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