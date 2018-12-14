شكرا لقرائتكم وفاة طفل إماراتي غرقًا في غسالة وبقع دم تقود الأم لاكتشاف الفاجعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي طفل إماراتي في الرابعة من عمره مصرعه غرقًا داخل غسالة ملابس كهربائية في منطقة الروضة بعجمان.

وبحسب شرطة الحميدية الشامل بشرطة عجمان، ورد بلاغًا إلى غرفة العمليات يفيد بوجود طفل متوفى داخل غسالة ملابس في منزله الكائن بمنطقة الروضة بعجمان، وعليه تحركت دورية المركز وجميع الوحدات المختصة في الشرطة والنيابة العامة والطبيب الشرعي بعجمان، واتضح أن الطفل المتوفى كان في المنزل مع خاله وجدته، وتوجه إلى موقع الغسيل ودخل في المكان المخصص لوضع الملابس في الغسالة؛ مما أدى إلى إغلاق باب الغسالة عليه ودورانها بشكل أوتوماتيكي بعد امتلائها بالماء الساخن، ما تسبب بوفاته اختناقًا وغرقًا بداخلها، وعثرت عليه والدته عند عودتها للمنزل، ثم كسر خاله باب الغسالة لإخراجه.

وقادت بقع من الدم الأم إلى العثور على ابنها 4 سنوات بداخل الغسالة، وذلك بعد أن دخلت المنزل وظلت تبحث عنه، فلاحظت أن دمًا يخرج من الغسالة التي كانت موضوعة على أرضية المنزل.

وقالت الشرطة: إن الغسالة أوتوماتيكية وتفتح من الأمام، ودخل فيها الطفل، فبدأت في العمل أوتوماتيكيًّا عقب انغلاق بابها.

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