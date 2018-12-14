شكرا لقرائتكم 19 مشروعًا سكنيًّا في #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة خلال أقل من عامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

كشفت إحصائية حديثة لبرنامج “سكني” عن إجمالي عدد المشاريع السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن برنامج “سكني” حيث وصل عددها في المنطقتين إلى 19 مشروعًا توفر أكثر من 37.481 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، ومشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب بيانات موقع سكني تضم منطقة مكة المكرمة 12 مشروعًا على مساحة إجمالية جاوزت 11 مليون و327 ألف متر مربع، توفر نحو 30.787 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، منها مشروعين للفلل الجاهزة توفر 1.307 فيلا سكنية جاهزة، و10 مشاريع تحت الإنشاء تحوي 29.480 وحدة سكنية تحت الإنشاء، تتكامل فيها البنية التحتية.

وتشمل المشاريع التي أعلن عنها البرنامج 10 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة مكة، منها مشروعي جوهرة الرصيفة وريتاج مكة في العاصمة المقدسة وأعالي جدة وتلال الغروب وبوابة التحلية في مدينة جدة، في حين حظيت الطائف بمشروعي مدينة الورود على مساحة تتجاوز 6 مليون متر مربع ومشروع الفتح، أما مدينة رابغ فقد حظيت بـ3 مشاريع هي الشروق 1 و2 ومشروع ديار رابغ، إضافة إلى مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في كل من الخرمة والقنفذة.

أما المدينة المنورة، فحصلت على 7 مشاريع بمساحة إجمالية جاوزت 2 مليون و217 ألف متر مربع، توفر نحو 6.694 وحدة سكنية، تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، بينها مشروع فلل جاهزة يضم 149 وحدة سكنية، و6 مشروع تحت الإنشاء تحوي 6.545 وحدة سكنية تحت الإنشاء، تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع الدينية بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.

وتشمل مشاريع المدينة التي أعلن عنها البرنامج 6 مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص في المدينة المنورة هي مشروع الجوار ودرة المدينة 1 ودرة المدينة 2 وبوابة طيبة، ومشروعين في محافظة ينبع هما لؤلؤة الديار، ورواسن، إضافة إلى مشروع الفلل الجاهزة على أراضي وزارة الإسكان في خيبر.

وكشفت بيانات برنامج “سكني” عن إجمالي أعداد المستفيدين من التخصيص في صندوق التنمية العقارية منذ إطلاقه مطلع عام 2017 وحتى الآن، حيث بلغ عدد المستفيدين من الصندوق في منطقة مكة المكرمة 27.697 مستفيدًا، فيما خصص الصندوق 13.817 قرضًا عقاريًا للمستفيدين في منطقة المدينة المنورة خلال نفس الفترة، ويتيح القرض للمستفيدين فرصة شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو “البناء الذاتي” لمن يمتلكون أراضي والحصول على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأشارت الأرقام أن “الإسكان” خصصت نحو 39.776 أرضًا مجانية بمنطقة مكة المكرمة، فيما خصصت لمستفيدي منطقة المدينة المنورة 11.890 أرضًا مجانية.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني” لعام 2018 والتي تستهدف تخصيص 300 ألف منتج خلال هذا العام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفة الحادية عشرة إلى أكثر من 285 ألف خيار سكني وتمويلي بما يحقق 95% من مستهدف هذا العام.

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