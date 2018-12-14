شكرا لقرائتكم 17 صورة من #فعاليات_فورملا_الدرعيه : إقبال كبير وتجارب مرحة وحماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدرعية

شهدت فعاليات سباق فورمولا إي الدرعية، الذي تستضيفه المملكة على مدى 3 أيام، إقبالًا واسعًا من جميع فئات المجتمع، ومنهم الأطفال، لما يوفره من تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة الأركان.

وضمن الفعاليات، كانت العارضة السعودية حاضرة بقوة، لتعكس الحضارة والثقافة السعودية، فيما بدأت الفعاليات الثقافية، اليوم الجمعة، من الثالثة مساء حتى الرابعة، براوي قصص “30- 60 دقيقة”، كما كان هناك حفلات موسيقية من نصف ساعة إلى ساعة؛ تبدأ من الرابعة حتى السابعة مساء، بجانب فقرة موسيقية يؤديها نواف مدني وماجد العتروزي من الرابعة وحتى الرابعة والنصف.

أما الفرقة الموسيقية فمن الثامنة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويؤدي عبد الرحمن النغيمشي فقرة موسيقية من التاسعة حتى العاشرة، ثم محمد غلمان من العاشرة والنصف حتى نهاية المنافسات.

وتُقام رحلة بصرية في نفق تم تصميمه لاستعراض رحلة السعودية من بزوغ فجرها على يد الإمام محمد بن سعود وحتى يومنا هذا، تبدأ من الثانية وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

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