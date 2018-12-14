شكرا لقرائتكم غريفيث: شكرًا للأمير محمد بن سلمان على دوره في #اتفاق_السويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، أن اتفاق السويد بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خطوة مهمة كبيرة نحو السلام في اليمن.

وأضاف غريفيث: “أشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوره في التوصل لاتفاق السويد، والحكومة اليمنية لعبت دورًا مهمًّا في التوصل لاتفاق الحديدة”.

وتابع: “سنسعى خلال الأيام المقبلة لتعزيز الثقة بين الأطراف اليمنية، والانسحاب من الحديدة يتزامن مع دور للأمم المتحدة بإدارة المدينة، ونعمل الآن على خطة أممية لكيفية إدارة ميناء الحديدة”.

وأشار غريفيث إلى أن الاتفاق شمل فتح ممرات إنسانية في مدينة تعز لإيصال المساعدات.

فيديو.. حقنة قاتلة تنهي حياة مواطنة داخل مستشفى بـ #الخرج



فيفا يوبخ قطر: نقل مباريات كأس العالم ليس اختصاصكم



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.