شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية: العدو الفاجر يصدقه السفهاء وسيسجل في التاريخ كذابًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن العدو الفاجر إذا ادعى مطيته الكذب ليبتز، فيتخبط في دعواه، فيكذب ثم يكذب ثم يكذب حتى يصدق نفسه ويصدقه السفهاء.

وشدد آل الشيخ في تغريدة له على أن هذا العدو الفاجر سيسجل في التاريخ كذابًا وصاحب الحق هو المنتصر، مدللًا على حديثه بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ}.

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