شكرا لقرائتكم إنريكي إجليسياس وجيسون ديرولو يخطفان قلب جمهور #فعاليات_فورملا_الدرعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدرعية

أشعل نجما الموسيقى العالميان جيسون ديرولو وإنريكي إجليسياس حماس الحضور في المملكة في حفلات موسيقية تاريخية رافقت فعاليات اليوم الأول من “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية”.

وبدأ الحفل بعرض موسيقى رائعة لنجم الآر آند بي الأمريكي جيسون ديرولو، والذي قدم أنجح أغانيه على مستوى العالم بما يرتقي لانطلاق أكبر فعالية رياضية، موسيقية وترفيهية في تاريخ المملكة العربية السعودية.

وزاد حماس الجمهور عندما أطلّ نجم البوب اللاتيني إنريكي إجليسياس على خشبة المسرح ليلمس مشاعر الحضور المشاركين من جميع أنحاء العالم بأشهر أغانيه، والتي شملت بعض أفضل الأغاني التي قدمها خلال مسيرته، والتي بيع منها أكثر من 170 مليون نسخة عالميًّا، ومنها Bailamos وHero وHeartbeat.

ويستمر الحماس على مسرح سباق “السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية” يوم الجمعة 14 ديسمبر، مع العرض الذي سيقدمه نجوم موسيقى الهيب-هوب ’بلاك آيد بيز‘ والنجم المصري اللامع عمرو دياب. وفي يوم الجمعة 14 ديسمبر، ستُفتح الأبواب في تمام الساعة 2 ظهرًا أمام الزوّار والضيوف من حاملي تذاكر السباق، حيث سيتاح لهم التوافد إلى مجموعةٍ من المناطق المخصصة للمشجعين والجماهير الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الوجهات الترفيهيّة والثقافيّة والمطاعم والمقاهي ومراكز التجزئة، وذلك طوال فترة تنظيم سباق “فورمولا إي” في مدينة الدرعيّة التاريخيّة، في حين تبدأ الحفلات الموسيقية في الساعة 7:30 مساءً يومي الجمعة والسبت.

ولا تزال تذاكر اليوم الواحد بسعر 330 ريالًا سعوديًّا متوفرة عبر الموقع الإلكتروني: هنا بالإضافة إلى تذاكر الأيام الثلاثة، والتي تتيح للمعجبين حضور فعاليات اليومين الباقيين بما في ذلك الحفلات الموسيقية لحاملي تذاكر فورمولا إي.

وستشهد اليوم حلبة السباق التي أقيمت في مدينة الدرعية التاريخية حماسًا لا يضاهى مع انطلاق الدورة الأولى من سلسلة سباق جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية، حيث سيحظى عشاق سباق السيارات بفرصة لمشاهدة السائقين خلال منافسات هذه البطولة الجديدة ضمن الجولات التأهيلية والنهائية التي ستعقد غدًا السبت.

وبعد نهار حافل بالإثارة والتشويق مع سباق “السعودية” للفورمولا إي- الدرعية يوم السبت 15 ديسمبر، سيحظى الجمهور بفرصة قضاء أروع الأوقات على أنغام فرقة الغناء الأمريكية ون ريببليك ومنتج ونجم الدي جيه العالمي ديفيد جيتا، وذلك في اختتام سلسلة الحفلات المميّزة على مدى الأيام الثلاثة.

للمزيد من المعلومات حول سباق “السعودية” للفورمولا إي- الدرعية، بما في ذلك البرنامج ومعلومات التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: هنا.

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