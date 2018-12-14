شكرا لقرائتكم #حساب_المواطن .. وصله مبلغ الدعم ناقصًا فما الحل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن طريقة رفع شكوى بعد أن وصله مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 ناقصًا خلال صرف الدفعة الأخيرة قبل أيام.

وقال خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 ردًّا على الاستفسار: “بإمكانك رفع شكوى مالية من خلال التوجه إلى حسابك (حالة الدفعات وتقديم شكوى) واختيار دفعة ناقصة أو صفر بعد أربع أيام من تاريخ صرف الدفعة”.

وفي سياق آخر، أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وكان المتحدث باسم حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني قد أعلن في تصريح سابق أن مجموع كامل الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج قبل 13 شهرًا بلغ 29.9 مليون ريال.

وفي العاشر من الشهر الجاري أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 إيداع مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين. وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365، سلطان القحطاني، إلى أن عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر بلغ أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد وتابع.

كما تحصل 44% من الأسر المستفيدة للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة، كما أوضح أن مجموع الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة شكلوا 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61%، وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وأكد القحطاني على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمناً جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، ونوَّه أن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، وبيّن أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة. ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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