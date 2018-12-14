الان تتابع لانخفاض نسبة الحوادث.. شرطة الطائف تكرم مدير ومنسوبي الضبط الإداري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :- كرم مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق سعود العتيبي، والعميد أحمد القصيري، مدير شؤون الأمن، مدير شعبة الضبط الإداري العقيد شرف الثمالي، وعدد من منسوبي الشعبة، اليوم، لمجهوداتهم وتميزهم ولما حققوه من نتائج في العمل الميداني ما انعكس إيجابيا في الحالات الأمنية داخل المحافظة وقلل نسبة الحوادث الجنائية.

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