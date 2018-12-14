الفيصل يفتتح معرض جدة الدولي للكتاب 19 الشهر الحالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الرابعة، وذلك 19 ربيع الآخر الحالي، والذي يستمر 10 أيام، بمشاركة 400 دار نشر إقليمية وعربية من 40 دولة في أبحر الشمالية.

ويتضمن المعرض ندوات ومحاضرات وفعاليات مصاحبة وورش عمل ومسرحيات تحاكي الفئات العمرية كافة، فيما ستتواجد خلال فترة المعرض مجموعة من ورش العمل (رسم يومية، تصوير ضوئي)، ومعرض للتراث يتضمن ورش الرسم الدولية المشتركة، إضافة إلى عديد من الأمسيات الثقافية ومنصات توقيع المؤلفين التي تحتوي على عدد كبير من المؤلفين بشكل يومي تتجاوز أعدادهم 200 مؤلف عبر 6 منصات للتوقيع.

ورفع محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب 1440 الأمير مشعل بن ماجد الشكر والامتنان للأمير خالد الفيصل لافتتاحه ورعايته هذا الحدث المهم، عادا تشريف أمير المنطقة إضافة كبيرة للحراك الثقافي الذي ستشهده هذه الظاهرة.