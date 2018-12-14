الان تتابع وفاة طالبة وحارس مدرسة بالطائف في حادث مروري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي توفيت طالبة من متوسطة قيا بالطائف في حادث مروري، ونعت إدارة الإشراف التربوي للبنات الطالبة ألطاف الحارثي التي وافتها المنية جراء الحادث.

ونقلت مديرة الإاشراف التربوي هند الزرقي التعازي والمواساة لقائدة مدرسة الطالبة ومعلماتها سائلة الله لها المغفرة والرحمة.

كما توفي حارس مدرسة الابتدائية الرابعة والعشرون في حادث مروري على طريق الليث، ونعت قائدة المدرسة الـ٢٤ روالي أبو عسكر عبر حساب المدرسة حمود السفياني الذي وافته المنية مساء أمس جراء حادث مروري مروع سائلة له المغفرة والرحمة.

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