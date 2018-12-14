السعودية اليوم / القبض على خلية إرهابية في شمال تونس



تونس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

تمكنت قوات الأمن التونسية من القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بمحافظة بنزرت شمال تونس .

وأوضح مصدر أمني في المحافظة في تصريح اليوم، أن الخلية كانت تخطط للقيام بعمل تخريبي بالجهة، مشيراً إلى أنه تم إحالة أعضائها إلى السلطات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم .

// انتهى //

19:41ت م

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تونس 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واستمكنت قوات الأمن التونسية من القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بمحافظة بنزرت شمال تونس .وأوضح مصدر أمني في المحافظة في تصريح اليوم، أن الخلية كانت تخطط للقيام بعمل تخريبي بالجهة، مشيراً إلى أنه تم إحالة أعضائها إلى السلطات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم .// انتهى //19:41ت م0139

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