السعودية اليوم / ميركل تعلن توافق قادة الإتحاد الأوروبي ال27 على موازنة لمنطقة اليورو



بروكسل 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل اليوم أن رؤساء الدول والحكومات ال27 في الاتحاد الأوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إثر قمة الاتحاد الأوروبي : إن القادة توافقوا بعد "نقاش ساخن" على تدابير إصلاحية "تشمل موازنة لمنطقة اليورو".

// انتهى //

19:41ت م

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بروكسل 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأعلنت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل اليوم أن رؤساء الدول والحكومات ال27 في الاتحاد الأوروبي توافقوا على إصلاح لمنطقة اليورو يشمل إحداث موازنة لهذه المنطقة.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي إثر قمة الاتحاد الأوروبي : إن القادة توافقوا بعد "نقاش ساخن" على تدابير إصلاحية "تشمل موازنة لمنطقة اليورو".// انتهى //19:41ت م0138

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