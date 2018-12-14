شكرا لقرائتكم صور.. الأمطار تحول أحياء المطار والسويس بجازان إلى مستنقعات خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، مساء اليوم الجمعة، انتشار المستنقعات بشكل كبير في عدد من الأراضي الفضاء بأحياء المطار والسويس في مدينة جازان، وخصوصًا في ملحق حي المطار وبالقرب من شارع الأمير فيصل بن فهد، منذ عدة أيام، دون ردمها من قبل البلدية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان مطلع الأسبوع الحالي إلى تكون المستنقعات والبحيرات المائية في عدد من الأراضي الفضاء بحي المطار وحي السويس، وأصبحت بيئة لتوالد وانتشار البعوض الناقل للأمراض.

واشتكى عدد من سكان حي المطار وحي السويس من انتشار عدد كبير من المستنقعات التي تجاهل ردمها من قبل بلدية جازان، وباتت تشوه منظر الأحياء، حيث تنبعث منها روائح كريهة، ويتجمّع حولها البعوض والحشرات بشكل كبير؛ مما يهدد راحة السكان وصحتهم بنقل الأمراض المعدية مثل حمى الضنك، وداء الفيل، وغيرها.

وأشار عدد من سكان حي المطار إلى أن هناك عدد من المستنقعات تنتشر بجوار مباني المدارس الأهلية للبنين والبنات، وبالقرب من ممشى الحي، وباتت تشكل خطرًا على صحة الطلاب والطالبات، ومخاوف أولياء أمورهم من إصابتهم بلدغات البعوض الناقل للأمراض.

وطالب الشاكون من مسؤولي أمانة المنطقة وبلدية جازان بسرعة التدخل ورش المبيدات المكافحة للبعوض وردم تلك المستنقعات والبحيرات المنتشرة بأحياء المطار والسويس بصورة عاجلة، وإنهاء معاناة السكان من انتشار البعوض الناقل للأمراض المعدية.

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