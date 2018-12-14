شكرا لقرائتكم صور.. جبال تنومة تعانق السحاب والضباب مع زخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - تنومة

وثقت عدسة “متابعات الخليج 365“، اليوم الجمعة، السحب والضباب وهما يعانقان جبال تنومة.

وجاءت هذه اللقطات ليزيدها جمالًا تساقط زخات من مياه المطر، وهو ما جذب العديد من سكان المنطقة ودفعهم للخروج والاستمتاع بهذه الأجواء الجذابة.

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