شكرا لقرائتكم الشرعية تُرغم الانقلابيين على الانسحاب من #الحديدة وموانئها الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده عبدالله مجلي، أن التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات القتال وبدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أرغمت الميليشيا الانقلابية على الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها، بالإضافة إلى مينائي الصليف ورأس عيسى.

وقال العميد مجلي في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية 26 سبتمبر: إن الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران رضخت لشروط الحكومة الشرعية المتعلقة بتسليم ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى ومدينة الحديدة.

وأكد المتحدث العسكري اليمني أن مدينة الحديدة وموانئها ستكون عقب انسحاب الميليشيا الحوثية منها ممر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، إضافة إلى تأمين خطوط الملاحة الدولية.

وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش اليمني وبناء على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية عمل جاهداً خلال الأيام الماضية على تحقيق الأمن والسلام وإنجاح المشاورات التي تمت في السويد رغم التصعيد والهجمات المستمرة التي قامت بها الميليشيات الحوثية في الحديدة وصعدة وصنعاء.

وأطلق المسؤول العسكري اليمني، نداء إلى من تبقى في صفوف الميليشيات الحوثية بأن يعودوا إلى جادة الصواب، وأن يجعلوا مصلحة الشعب والوطن مقدمة على المصالح الضيقة للميلشيات الحوثية التي تنفذ الأجندة الإيرانية.

وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة عصام قباني بجدة وأبها



فيديو.. حقنة قاتلة تنهي حياة مواطنة داخل مستشفى بـ #الخرج



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.