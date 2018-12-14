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شكرا لقرائتكم صور.. إخماد حريق اندلع في 9 خزانات بيتومين في #نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - نجران
أخمد الدفاع المدني في نجران، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في 9 خزانات بيتومين، خاصة بإحدى الكسارات بالمنطقة.
وأوضح الدفاع المدني أن سعة الخزان الواحد تبلغ 25 طنًّا، فيما يعود السبب إلى تسخين مادة البيتومين.
ولفت المدني إلى أن الحادث لم يسجل أي إصابات.
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