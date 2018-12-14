شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مواطن ظهر أطفاله يطلقان النار من سلاح رشاش إلى الجهة المختصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

أحالت وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة نجران، إلى الجهة المختصة، مواطن ظهر أولاده وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما يقتضيه نظام حماية الطفل.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة).