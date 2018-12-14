إصدار مليوني تأشيرة عمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أصدرت وزارة الحج والعمرة 2,003,585 تأشيرة عمرة حتى 6 ربيع الآخر الحالي، فيما وصل إلى المملكة 1,519,139 معتمرا، طبقا للإحصاءات التراكمية حتى الأسبوع الـ14 في مؤشر العمرة الأسبوعي.
ففي حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 331,531 معتمرا، منهم 230,991 في مكة المكرمة، و100,540 في المدينة المنورة، سجلت مغادرة 1,187,608 معتمرين بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
وصول المعتمرين:
1,394,051 معتمرا عبر المنافذ الجوية
125,016 معتمرا عبر المنافذ البرية
72 معتمرا عبر المنافذ البحرية
أكثر الجنسيات قدوما:
465,193 الباكستانية
279,507 الإندونيسية
224,586 الهندية
102,636 الماليزية
76,826 اليمنية
46,290 الجزائرية
41,579 التركية
34,804 البنجلاديشية
32,956 الإماراتية
32,956 المصرية
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