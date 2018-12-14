إصدار مليوني تأشيرة عمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أصدرت وزارة الحج والعمرة 2,003,585 تأشيرة عمرة حتى 6 ربيع الآخر الحالي، فيما وصل إلى المملكة 1,519,139 معتمرا، طبقا للإحصاءات التراكمية حتى الأسبوع الـ14 في مؤشر العمرة الأسبوعي.

ففي حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 331,531 معتمرا، منهم 230,991 في مكة المكرمة، و100,540 في المدينة المنورة، سجلت مغادرة 1,187,608 معتمرين بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

وصول المعتمرين:

1,394,051 معتمرا عبر المنافذ الجوية

125,016 معتمرا عبر المنافذ البرية

72 معتمرا عبر المنافذ البحرية

أكثر الجنسيات قدوما:

465,193 الباكستانية

279,507 الإندونيسية

224,586 الهندية

102,636 الماليزية

76,826 اليمنية

46,290 الجزائرية

41,579 التركية

34,804 البنجلاديشية

32,956 الإماراتية

32,956 المصرية