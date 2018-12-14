ضبط مليونين و257 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
ضبطت الحملات الأمنية الميدانية المشتركة "وطن بلا مخالف" منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 حتى 6 ربيع الآخر الحالي مليونين و257 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمختلف المناطق.
نتائج الحملات:
أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين 2257527 مخالفا، منهم
1751216 مخالفا لنظام الإقامة
347127 مخالفا لنظام العمل
159184 مخالفا لنظام أمن الحدود
ثانيـا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 37332 شخصا منهم
51 % يمنيو الجنسية
46 % إثيوبيو الجنسية
3 % جنسيات أخرى
ضبط 1770 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة
ثالثا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 3124 شخصا
رابعا: إجمالي الموقفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 923 مواطنا منهم
887 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم
36 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم
خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12694 وافدا مخالفا منهم
10810 رجال
1884 امرأة
سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 355043 مخالفا
321943 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
392451 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
583749 مخالفا جرى ترحيلهم لبلدانهم
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