ضبط مليونين و257 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ضبطت الحملات الأمنية الميدانية المشتركة "وطن بلا مخالف" منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 حتى 6 ربيع الآخر الحالي مليونين و257 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بمختلف المناطق. نتائج الحملات: أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين 2257527 مخالفا، منهم 1751216 مخالفا لنظام الإقامة 347127 مخالفا لنظام العمل 159184 مخالفا لنظام أمن الحدود ثانيـا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 37332 شخصا منهم 51 % يمنيو الجنسية 46 % إثيوبيو الجنسية 3 % جنسيات أخرى ضبط 1770 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة ثالثا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 3124 شخصا رابعا: إجمالي الموقفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 923 مواطنا منهم 887 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم 36 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم خامسا: إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12694 وافدا مخالفا منهم 10810 رجال 1884 امرأة سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 355043 مخالفا 321943 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر 392451 مخالفا أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم 583749 مخالفا جرى ترحيلهم لبلدانهم



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