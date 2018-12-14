بلدية أبحر تزيل سور مركز تجاري اعتدى على شارع بمرجان جدة

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أزالت بلدية أبحر التابعة لأمانة محافظة جدة سور مركز تجاري بحي المرجان شمال المحافظة بعد شكوى من المجاورين بتعدي صاحب المبنى على الشارع بطول 400 متر من الناحية الغربية، ووقف فريق من البلدية على الشكوى برئاسة رئيس البلدية، وتم البدء في الإزالة وتحرير إشعار بالمخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبة.
وأوضح رئيس بلدية أبحر المهندس محمد بن خالد الهلال لـ"الخليج 365" أنه تم التعامل مع المخالفة فور تلقي الشكوى، مضيفاً أنه بمتابعة الموقع لوحظ في اليوم التالي استمرار المخالفة وإعادة السور على وضعه السابق بعد أن تمت إزالته، وعلى إثرها تمت الإزالة مرة أخرى وطُبقت بحقه أنظمة الغرامات والجزاءات.
بلدية أبحر تزيل سور مركز تجاري اعتدى على شارع بمرجان جدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2018-12-14
أزالت بلدية أبحر التابعة لأمانة محافظة جدة سور مركز تجاري بحي المرجان شمال المحافظة بعد شكوى من المجاورين بتعدي صاحب المبنى على الشارع بطول 400 متر من الناحية الغربية، ووقف فريق من البلدية على الشكوى برئاسة رئيس البلدية، وتم البدء في الإزالة وتحرير إشعار بالمخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبة.
وأوضح رئيس بلدية أبحر المهندس محمد بن خالد الهلال لـ"الخليج 365" أنه تم التعامل مع المخالفة فور تلقي الشكوى، مضيفاً أنه بمتابعة الموقع لوحظ في اليوم التالي استمرار المخالفة وإعادة السور على وضعه السابق بعد أن تمت إزالته، وعلى إثرها تمت الإزالة مرة أخرى وطُبقت بحقه أنظمة الغرامات والجزاءات.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
07:25 PM
أعاد بناء السور بعد إزالته وطُبق بحقه نظام الجزاءات
أزالت بلدية أبحر التابعة لأمانة محافظة جدة سور مركز تجاري بحي المرجان شمال المحافظة بعد شكوى من المجاورين بتعدي صاحب المبنى على الشارع بطول 400 متر من الناحية الغربية، ووقف فريق من البلدية على الشكوى برئاسة رئيس البلدية، وتم البدء في الإزالة وتحرير إشعار بالمخالفة تمهيداً لتطبيق العقوبة.
وأوضح رئيس بلدية أبحر المهندس محمد بن خالد الهلال لـ"الخليج 365" أنه تم التعامل مع المخالفة فور تلقي الشكوى، مضيفاً أنه بمتابعة الموقع لوحظ في اليوم التالي استمرار المخالفة وإعادة السور على وضعه السابق بعد أن تمت إزالته، وعلى إثرها تمت الإزالة مرة أخرى وطُبقت بحقه أنظمة الغرامات والجزاءات.
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المصدر : الخليج 365
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