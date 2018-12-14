مُسِنّ يقطع مساراً عكسياً بالطائف صادماً 7 سيارات ومهشّماً المحلات.. نجا والمتسوقون!

محمد بن مسعود - الدمام - في حادث هو الأغرب بعد "نفق الأمير منصور".. وشاهد: الأكبر وكنت مذهولاً مما أرى

نجا، عصر اليوم الجمعة، العديد من المواطنين والمتسوقين من حادث يُعد من أغرب الحوادث، بعد صدم مُسِنّ سيارتين في المسار المتجه إلى دوار السحيلي، واتجه بعدها لقطع المسار الآخر دون أن يصطدم بالمركبات الأخرى؛ ليتوقف بعد اصطدامه بسبع مركبات كانت متوقفة بجوار المحلات التجارية في الجهة الأخرى بمخطط البيعة؛ ليهشم الزجاج الخارجي لها دون وقوع إصابات لأحد؛ على الرغم من أن الطريق كان يشهد حركة مرورية وتواجداً كبيراً من المتسوقين في هذا الوقت.

حيث أنقذت عناية الله -عز وجل- أرواح العديد من المواطنين والمقيمين جراء حادث يُعد الأكبر من نوعه في محافظة الطائف بعد حادثة نفق الأمير منصور قبل شهر تقريباً.

وقال شاهد عيان إنه فوجئ أثناء مروره بطريق الملك خالد، بسيارة من نوع "جمس فان" تقطع طريقه قادمة من الاتجاه الآخر؛ مشيراً إلى أنه كان يتابع وهو مذهول مما يشاهده؛ حيث اصطدمت المركبة بسبع سيارات كانت متوقفة أمام المحلات التجارية، وصعدت إلى أعالي المحلات التجارية، وأتت على السيارات من المقدمة؛ حيث تضررت سيارتان تضرراً كبيراً.

وأضاف: "توقفت بجوار الطريق وهرع المواطنون للموقع؛ ليجدوا سائقاً مسناً كان في المرتبة الخلفية من المركبة، وتم إنقاذه وفصل البطارية، وحين النظر إلى الاتجاه الآخر كانت هناك سيارتان ضمن أطراف الحادث في الاتجاه الآخر"؛ مبيناً أنه شيء لا يصدق؛ فلم يصب أي من السيارات في الاتجاه الآخر أو أي من قائدي المركبات المتوقفة بأي أذًى، وكذلك المتسوقين؛ على الرغم من أن الطريق يشهد كثافة مرورية وأعداداً كبيرة من المتسوقين".

وأوضح: "المسن الذي تسببت مركبته في اصطدام المركبات المجاورة للمحلات التجارية والمطاعم تَعَرّض لرضوض بسيطة، ويرجّح تعرضه لوعكة صحية أثناء القيادة؛ بحسب ما سُمع من الحاضرين للحادث".