بعد معارك وقصف..تحرير مواقع بـ"باقم" و"المديرية"..والحصاد قتل وأسر 10 حوثيين

محمد بن مسعود - الدمام - الجيش اليمنى بواصل انتصاراته وينتزع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة

قُتل وأُسر عشرة من مسلحي الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة دمت شمالي محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني، في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن وحدات من الجيش شنت قصفاً مدفعياً استهدف تعزيزات للميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران بموقع خارم في قرية الحقب جنوب مديرية دمت.

وأسفر القصف ، وفقاً للمصدر، عن مصرع سبعة من عناصر الميليشيا الانقلابية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها ،وأسرت قوات الجيش اليمنية ثلاثة حوثيين، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية كرش جنوب المديرية ذاتها.

واستعاد الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة عقب معارضة ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال أركان محور علب قائد اللواء التاسع مشاة جبلي، العميد أديب الشهاب: إن قوات الجيش حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز المديرية، وسط فرار لميليشيات الانقلابية من مواقعها.

وشرعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش في انتزاع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيا في المزارع والطرق العامة.