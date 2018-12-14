شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - مواجهات في غزة تخلف أكثر من 60 مصاباً بينهم صحافيان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل يدعى محمد يوسف نخلة (16 عاما)، إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن الطفل من مخيم الجلزون وصل بحالة حرجة للغاية برصاصٍ حي في البطن، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله قبل أن يعلن عن استشهاده.

وشهدت العديد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد يوم واحد من استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين.

كما شهدت المناطق الحدودية في قطاع غزة مظاهرات شهدت إصابة أكثر من 60 مواطناً فلسطينيا ، بينهم صحافيان ومسعف، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.