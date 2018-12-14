شاهد من الأرجنتين.. لهذا السبب تواجد مدير مركز الملك فهد بقصر الحكم القديم بقرطبة

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التقى حاكم مدينة قرطبة الأرجنتينية ثاني أكبر مدن الأرجنتين، الدكتور أوسكار قونزالس، بحضور نائبه، مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين علي بن عوضة الشمراني، في قصر الحكم القديم بقرطبة.
وأعرب حاكم قرطبة عن سعادته بهذا اللقاء، منوهاً بمتانة وقوة العلاقات السعودية الأرجنتينية، ومبدياً سروره بما يقدمه مركز الملك فهد ببوينس أيرس والمركز الإسلامي بقرطبة من أعمال وجهود جيدة في نشر ثقافة الإسلام.
من جهته، شكر "الشمراني"، حاكم قرطبة ونائبه على حفاوة الاستقبال، داعياً إياه لزيارة مركز الملك فهد، كما قدَّم درعاً تذكارية، وعددًا من الهدايا، والتعريفات بالمركز والمملكة.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن مشاركة "الشمراني" -نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين في الأرجنتين رياض الخنيني- في فعاليات الاحتفال بمرور تسعين عامًا على إنشاء المركز الإسلامي بقرطبة، الذي يقام الليلة في فندق الشيراتون، ويشارك فيه عدد من السفراء والدبلوماسيين وغيرهم.
شاهد من الأرجنتين.. لهذا السبب تواجد مدير مركز الملك فهد بقصر الحكم القديم بقرطبةعبدالله العنزي الخليج 365 2018-12-14
التقى حاكم مدينة قرطبة الأرجنتينية ثاني أكبر مدن الأرجنتين، الدكتور أوسكار قونزالس، بحضور نائبه، مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين علي بن عوضة الشمراني، في قصر الحكم القديم بقرطبة.
وأعرب حاكم قرطبة عن سعادته بهذا اللقاء، منوهاً بمتانة وقوة العلاقات السعودية الأرجنتينية، ومبدياً سروره بما يقدمه مركز الملك فهد ببوينس أيرس والمركز الإسلامي بقرطبة من أعمال وجهود جيدة في نشر ثقافة الإسلام.
من جهته، شكر "الشمراني"، حاكم قرطبة ونائبه على حفاوة الاستقبال، داعياً إياه لزيارة مركز الملك فهد، كما قدَّم درعاً تذكارية، وعددًا من الهدايا، والتعريفات بالمركز والمملكة.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن مشاركة "الشمراني" -نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين في الأرجنتين رياض الخنيني- في فعاليات الاحتفال بمرور تسعين عامًا على إنشاء المركز الإسلامي بقرطبة، الذي يقام الليلة في فندق الشيراتون، ويشارك فيه عدد من السفراء والدبلوماسيين وغيرهم.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
06:46 PM
نيابة عن سفير المملكة في"بوينس أيرس".. نوه بجهود السعودية وقدم درعًا وعددًا من الهديا
التقى حاكم مدينة قرطبة الأرجنتينية ثاني أكبر مدن الأرجنتين، الدكتور أوسكار قونزالس، بحضور نائبه، مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين علي بن عوضة الشمراني، في قصر الحكم القديم بقرطبة.
وأعرب حاكم قرطبة عن سعادته بهذا اللقاء، منوهاً بمتانة وقوة العلاقات السعودية الأرجنتينية، ومبدياً سروره بما يقدمه مركز الملك فهد ببوينس أيرس والمركز الإسلامي بقرطبة من أعمال وجهود جيدة في نشر ثقافة الإسلام.
من جهته، شكر "الشمراني"، حاكم قرطبة ونائبه على حفاوة الاستقبال، داعياً إياه لزيارة مركز الملك فهد، كما قدَّم درعاً تذكارية، وعددًا من الهدايا، والتعريفات بالمركز والمملكة.
يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن مشاركة "الشمراني" -نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين في الأرجنتين رياض الخنيني- في فعاليات الاحتفال بمرور تسعين عامًا على إنشاء المركز الإسلامي بقرطبة، الذي يقام الليلة في فندق الشيراتون، ويشارك فيه عدد من السفراء والدبلوماسيين وغيرهم.
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المصدر : الخليج 365
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