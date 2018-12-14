"التعاون الإسلامي" ترحب بنتائج مفاوضات الأطراف اليمنية في السويد

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رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية خلال المشاورات التي جرت في السويد، أمس، وتوصلت إلى اتفاق خاص بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة للحل السياسي الشامل، المبني على قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وهنأ الأمين العام الشعب اليمني على هذا الإنجاز الذي تحقق، لما له من دور في السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المواطنين المتضررين من النزاع.
وجدّد العثيمين التأكيد على موقف المنظمة الثابت في دعم السلطة الشرعية اليمنية، والوقوف مع الشعب اليمني في كل الظروف، ومساندة الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لاتفاق سلام شامل وفق المرجعيات المتفق عليها.
"التعاون الإسلامي" ترحب بنتائج مفاوضات الأطراف اليمنية في السويدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-14
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية خلال المشاورات التي جرت في السويد، أمس، وتوصلت إلى اتفاق خاص بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة للحل السياسي الشامل، المبني على قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وهنأ الأمين العام الشعب اليمني على هذا الإنجاز الذي تحقق، لما له من دور في السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المواطنين المتضررين من النزاع.
وجدّد العثيمين التأكيد على موقف المنظمة الثابت في دعم السلطة الشرعية اليمنية، والوقوف مع الشعب اليمني في كل الظروف، ومساندة الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لاتفاق سلام شامل وفق المرجعيات المتفق عليها.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
06:29 PM
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
06:32 PM
"العثيمين" يؤكد موقف المنظمة الثابت في دعم السلطة الشرعية اليمنية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية خلال المشاورات التي جرت في السويد، أمس، وتوصلت إلى اتفاق خاص بانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها.
وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة للحل السياسي الشامل، المبني على قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
وهنأ الأمين العام الشعب اليمني على هذا الإنجاز الذي تحقق، لما له من دور في السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المواطنين المتضررين من النزاع.
وجدّد العثيمين التأكيد على موقف المنظمة الثابت في دعم السلطة الشرعية اليمنية، والوقوف مع الشعب اليمني في كل الظروف، ومساندة الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل لاتفاق سلام شامل وفق المرجعيات المتفق عليها.
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المصدر : الخليج 365
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