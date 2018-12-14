عروض ترفيهية متنوعة في احتفالية البيعة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - ألفا شخص رددوا: "لبيه سلمان".. واستمتعوا بمختلف الفعاليات

ردّد أكثر من ألفي شخص "لبيه سلمان"، تفاعلاً مع الاحتفالية الكبيرة التي اختتمت اليوم بمناسبة ذكرى مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز "ملك العزم والحزم"، وأقيمت على مساحة ٢٨٠٠ متر بمركز البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وشهدت الفعاليات عروضًا ترفيهية وعلمية وثقافية، تعبيرًا عن تقدير المواطن السعودي للإنجازات والنجاحات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأقيمت الاحتفالية بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه وعدد كبير من الجهات الرسمية وتواجد جماهيري كبير.

وتألق الموسيقار الفنان محمود سرور بعزف أجمل إبداعاته وألحانه الموسيقية، وعزف مقطوعة خاصة لسمو ولي العهد، تفاعل معها الحضور بشكل كبير وجسدت العلاقة "السعودية المصرية" الضاربة في أعماق التاريخ.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للفعالية فهد السمحان: الاحتفالية شهدت معرضًا مصاحباً يحوي 50 صورة تروي مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتناول جناح الصور بمشاركة دارة الملك عبدالعزيز، مختلف جوانب حياة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومسيرته الحافلة بالعطاء والنماء في مختلف المجالات لخدمة وطنه وشعبه، وشدت الصور زوار الفعالية التي فتحت أبوابها للزوار مجاناً.

وتكاتفت عدد من الجهات من أجل إنجاح الفعالية التي تنظمها "عاصفة الصدارة"، حيث شاركت الشؤون الصحية بجناح للتوعية، وأطلقت حملة التبرع بالدم تحت شعار"دمك لوطنك" لمواجهة أمراض الضغط والسكر وسوء التغذية، إضافة إلى توزيع المتطويات التوعوية لزوار الفعالية، في حين شاركت إدارة تعليم جدة في جناح المرسم الحر.

وتفاعل الحضور مع أوبريت وطني بعنوان "لبيه سلمان" من تقديم جمعية الثقافة والفنون بجدة، وسط لوحة فنية جسدت حب الشعب السعودي لـ"ملك العزم والحزم".

وفيما يتعلق بجناح الفنون التشـكـيليـة، فقد أقيم بمـشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات والخط العربي، وتم إنجاز جدارية بعنوان "بصمة وطن" لأبطال الحد الجنوبي، بالإضافة إلى تقديم مسرحيات وطنية توعوية وتقنيات العالم الافتراضي، والحرف اليدوية التي تبرز إبداعات الشباب والشابات الموهوبين في مختلف المجالات.

وأبدع فريق "فير ستريشن" من خلال تقديم أحدث التقنيات في ألعاب الواقع الافتراضي عبر عرض صورة الأفلام والألعاب بشكل مجسم ثلاثي الأبعاد، وبزاوية مشاهدة 360 درجة.

وتم تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية الفريدة، ومنها عروض سيارة فخمة تحمل صورًا متنوعة للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة تفاعلية على لعبة غرفة الهروب، مغامرة الكنز المفقود، الحبال المتشابهة، تحدي الطفولة، مسابقة الألواح البلاستيكية.

وتم تجهيز سيارة خاصة برسومات وطنية للزوار، اضافة إلى مشاركة لمدارس أهلية من خلال جناح مميز يحمل صورة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين .