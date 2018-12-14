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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قيام وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة "نجران"، بإحالة مواطن ظهر ابناه وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، للجهة المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما يقتضيه نظام حماية الطفل. "الحماية الاجتماعية": تطبيق النظام ضد مواطن ظهر ابناه يطلقان النار من سلاح رشاش عبدالله البرقاوي الخليج 365 2018-12-14 أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قيام وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة "نجران"، بإحالة مواطن ظهر ابناه وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، للجهة المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما يقتضيه نظام حماية الطفل. 14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440 06:17 PM أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن قيام وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة "نجران"، بإحالة مواطن ظهر ابناه وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، للجهة المختصة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما يقتضيه نظام حماية الطفل. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الحماية الاجتماعية": تطبيق النظام ضد مواطن ظهر ابناه يطلقان النار من سلاح رشاش ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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