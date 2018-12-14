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انت الان تتابع انهيار سقف أحد محلاته ليس السبب الوحيد.. "المدني" يغلق "مولاً" شهيراً بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أغلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، مولاً شهيراً؛ وذلك بعد انهيار في سقف أحد المحلات جراء هطول الأمطار الغريزة التي شهدتها جازان.
وعلمت "الخليج 365"، أن الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الزوار، وكذلك لوجود بعض الملاحظات الفنية من ناحية السلامة.
وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الـ48 ساعة، أمطاراً غزيرة، سالت على إثرها عدد من الأودية، وأطلق خلالها الدفاع المدني تحذيراته للمواطنين.
انهيار سقف أحد محلاته ليس السبب الوحيد.. "المدني" يغلق "مولاً" شهيراً بجازانفهد كاملي الخليج 365 2018-12-14
أغلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، مولاً شهيراً؛ وذلك بعد انهيار في سقف أحد المحلات جراء هطول الأمطار الغريزة التي شهدتها جازان.
وعلمت "الخليج 365"، أن الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الزوار، وكذلك لوجود بعض الملاحظات الفنية من ناحية السلامة.
وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الـ48 ساعة، أمطاراً غزيرة، سالت على إثرها عدد من الأودية، وأطلق خلالها الدفاع المدني تحذيراته للمواطنين.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
05:54 PM
تحرك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة واستمرت 48 ساعة وسيّلت الأودية
أغلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، مولاً شهيراً؛ وذلك بعد انهيار في سقف أحد المحلات جراء هطول الأمطار الغريزة التي شهدتها جازان.
وعلمت "الخليج 365"، أن الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الزوار، وكذلك لوجود بعض الملاحظات الفنية من ناحية السلامة.
وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الـ48 ساعة، أمطاراً غزيرة، سالت على إثرها عدد من الأودية، وأطلق خلالها الدفاع المدني تحذيراته للمواطنين.
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المصدر : الخليج 365
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