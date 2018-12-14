انهيار سقف أحد محلاته ليس السبب الوحيد.. "المدني" يغلق "مولاً" شهيراً بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - تحرك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة واستمرت 48 ساعة وسيّلت الأودية

أغلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، مولاً شهيراً؛ وذلك بعد انهيار في سقف أحد المحلات جراء هطول الأمطار الغريزة التي شهدتها جازان.

وعلمت "الخليج 365"، أن الإغلاق جاء حرصاً على سلامة الزوار، وكذلك لوجود بعض الملاحظات الفنية من ناحية السلامة.

وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال الـ48 ساعة، أمطاراً غزيرة، سالت على إثرها عدد من الأودية، وأطلق خلالها الدفاع المدني تحذيراته للمواطنين.