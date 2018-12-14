"ملكية العلا" تعلن الفائزين في "عيّن حجر يصبح أثر".. الليلة

محمد بن مسعود - الدمام - المسابقة استهدفت تعريف أهالي المحافظة بالتشكيلات الصخرية

تستعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة "عيِّن حجر.. يصبح أثر"، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالعلا.

ورصدت "الهيئة" ثلاث جوائز للفائزين في المسابقة التي أطلقتها في شهر سبتمبر الماضي، بمبلغ إجمالي يصل 225 ألف ريال، كمبادرة للتعريف بمعالم المحافظة التاريخية، واكتشاف وتسمية التشكيلات الصخرية المميزة التي تشتهر بها، لتصبح معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار من أنحاء العالم.

وهدفت المسابقة إلى إشراك أهالي العلا، وسكان المملكة بشكل عام، في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية.

وجاءت المسابقة بغرض التعريف بما تمتلكه محافظة العلا من مناظر طبيعية خلابة وتشكيلات صخرية متميزة تعكس صورًا رائعة لحقب زمنية امتدت عبر آلاف السنين، من أشهرها "صخرة الفيل" التي ستعلن الجائزة بجوارها مساء اليوم، بحضور لفيف من المسؤولين والأهالي والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.