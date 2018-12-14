- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "ملكية العلا" تعلن الفائزين في "عيّن حجر يصبح أثر".. الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تستعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة "عيِّن حجر.. يصبح أثر"، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالعلا.
ورصدت "الهيئة" ثلاث جوائز للفائزين في المسابقة التي أطلقتها في شهر سبتمبر الماضي، بمبلغ إجمالي يصل 225 ألف ريال، كمبادرة للتعريف بمعالم المحافظة التاريخية، واكتشاف وتسمية التشكيلات الصخرية المميزة التي تشتهر بها، لتصبح معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار من أنحاء العالم.
وهدفت المسابقة إلى إشراك أهالي العلا، وسكان المملكة بشكل عام، في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية.
وجاءت المسابقة بغرض التعريف بما تمتلكه محافظة العلا من مناظر طبيعية خلابة وتشكيلات صخرية متميزة تعكس صورًا رائعة لحقب زمنية امتدت عبر آلاف السنين، من أشهرها "صخرة الفيل" التي ستعلن الجائزة بجوارها مساء اليوم، بحضور لفيف من المسؤولين والأهالي والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.
"ملكية العلا" تعلن الفائزين في "عيّن حجر يصبح أثر".. الليلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-14
تستعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة "عيِّن حجر.. يصبح أثر"، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالعلا.
ورصدت "الهيئة" ثلاث جوائز للفائزين في المسابقة التي أطلقتها في شهر سبتمبر الماضي، بمبلغ إجمالي يصل 225 ألف ريال، كمبادرة للتعريف بمعالم المحافظة التاريخية، واكتشاف وتسمية التشكيلات الصخرية المميزة التي تشتهر بها، لتصبح معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار من أنحاء العالم.
وهدفت المسابقة إلى إشراك أهالي العلا، وسكان المملكة بشكل عام، في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية.
وجاءت المسابقة بغرض التعريف بما تمتلكه محافظة العلا من مناظر طبيعية خلابة وتشكيلات صخرية متميزة تعكس صورًا رائعة لحقب زمنية امتدت عبر آلاف السنين، من أشهرها "صخرة الفيل" التي ستعلن الجائزة بجوارها مساء اليوم، بحضور لفيف من المسؤولين والأهالي والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
05:41 PM
المسابقة استهدفت تعريف أهالي المحافظة بالتشكيلات الصخرية
تستعد الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة "عيِّن حجر.. يصبح أثر"، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بجوار صخرة الفيل، أشهر التشكيلات الصخرية بالعلا.
ورصدت "الهيئة" ثلاث جوائز للفائزين في المسابقة التي أطلقتها في شهر سبتمبر الماضي، بمبلغ إجمالي يصل 225 ألف ريال، كمبادرة للتعريف بمعالم المحافظة التاريخية، واكتشاف وتسمية التشكيلات الصخرية المميزة التي تشتهر بها، لتصبح معالم ووجهات سياحية بارزة تجذب الزوار من أنحاء العالم.
وهدفت المسابقة إلى إشراك أهالي العلا، وسكان المملكة بشكل عام، في كتابة فصل جديد من تاريخ المحافظة، من خلال تعيين التشكيلات الصخرية الفريدة في المنطقة، وتحديد موقعها على الخريطة وتسميتها، مع توضيح سبب التسمية.
وجاءت المسابقة بغرض التعريف بما تمتلكه محافظة العلا من مناظر طبيعية خلابة وتشكيلات صخرية متميزة تعكس صورًا رائعة لحقب زمنية امتدت عبر آلاف السنين، من أشهرها "صخرة الفيل" التي ستعلن الجائزة بجوارها مساء اليوم، بحضور لفيف من المسؤولين والأهالي والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "ملكية العلا" تعلن الفائزين في "عيّن حجر يصبح أثر".. الليلة ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية العلا" تعلن الفائزين في "عيّن حجر يصبح أثر".. الليلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .